Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину в содеянном

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26 января 2022, 18:31 Источник: РИА "Новости"

Марина Коташенко, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов признал вину в содеянном. Об этом сообщил в среду, 26 января, его адвокат Игорь Чевычалов.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Жабборов заявил, что хотел подзаработать.

Ранее Наро-Фоминский суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении гражданина Таджикистана меры пресечения в виде заключения под стражу. Подчеркивается, что мужчина арестован до 16 марта текущего года.

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