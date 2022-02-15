В Новой Зеландии принят закон о запрете смены пола

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15 февраля 2022, 17:09 Источник: RNZ

флаг Новой Зеландии, pixabay.com

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении принял закон, который запрещает попытки изменить ориентацию человека или его пол. Соответствующую информацию во вторник, 15 февраля, предоставили журналисты.

Согласно последним данным, новый закон в первую очередь запрещает практику смены пола для лиц, которым не исполнилось восемнадцать лет. В противном случае им будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет.

Кроме того, незаконным будет считаться изменение пола кому угодно вне зависимости от возраста, если этот процесс наносит серьезный вред. Нарушителям грозит заключение до пяти лет.