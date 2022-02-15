Снайпер ВСУ застрелил военнослужащего НМ ЛНР

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15 февраля 2022, 16:30

Свеча памяти, Zamir Usmanov/ Global Look Press

В Совместном центре по контролю и координации представитель ЛНР сообщил во время переговоров о гибели военнослужащего Народной милиции республики от снайперского огня с украинских позиций. Информацию об этом во вторник, 15 февраля, передаёт портал «Донбасс Сегодня».

Журналисты уточнили, что снайперский огонь вели со стороны населенного пункта Орехово, находящегося под контролем киевских войск.

«В 15:00 вооруженные формирования Украины с направления н. п. Орехово открыли снайперский огонь в направлении н. п. Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», − сообщают республиканские военные.

Напомним, 6 февраля стало известно, что снайпер ВСУ убил военнослужащего ДНР рядом с линией фронта в Донбассе.