Журналисты WSJ сообщили о превышении экспорта американского СПГ в Европу над поставками российского газа

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2022, 14:48

Цистерны с СПГ, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Политические вихри вокруг Украины сказались на экономической стороне стран еврозоны. Экспорт сжиженного природного газа из Соединённых Штатов в Европу за январь текущего года превысил уровень поставок

На фоне ситуации вокруг Украины экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в прошлом месяце превысил поставки по трубопроводу из России, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что российский экспорт существенно сократился, тогда как экспорт США резко увеличился, чтобы восполнить этот пробел. По мнению американских журналистов, Вашингтон вновь стал крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире.

Одновременно, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.

В случае ввода новых экономических ограничений, Москва вынудит Вашингтон тратить миллиарды долларов на поставку в Европу сжиженного газа вместо прямого транзита из РФ.