Los Angeles Times: возможные новые санкции Запада вынудят Россию разорить американских поставщиков СПГ

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8 февраля 2022, 14:08 Источник: «ПолитРоссия»

Флаги, MFA Russia/ Globallookpress.com

Если Запад продолжит политику ужесточения антироссийских санкций, то Россия вынуждена будет вводить ответные меры, что приведёт к печальным последствиям. В случае ввода новых экономических ограничений, Москва вынудит Вашингтон тратить миллиарды долларов на поставку в Европу сжиженного газа вместо прямого транзита из РФ.

С таким предупреждением выступили авторы американского издания Los Angeles Times. Перевод статьи приводит портал «ПолитРосссия».

Всё чаще в информационном пространстве появляются слухи о вероятности прекращения поставок российского газа в Европу. Такой сценарий возможен, если Запад добьется полномасштабного военного конфликта между Москвой и Киевом с дальнейшим ужесточением санкций со стороны США и Евросоюза.

В случае подобного развития событий, власти России будут вынуждены пойти на полное прекращение поставок газа в ЕС, а американские партнёры стран еврозоны будут вынуждены привозить свой дорогой СПГ на регулярной основе, чем подорвут пошатнувшееся американское экономическое равновесие.

Сейчас Россия снабжает природным газом многие страны Евросоюза. Если Соединённые Штаты после прекращения российского транзита возьмут эту миссию на себя, то поставки американского СПГ приведут к разорению заокеанских поставщиков и европейских потребителей, цены на газ в Старом Свете уже выросли, но будут продолжать удорожание.

Ранее сегодня стало известно, что президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины "положит конец" газопроводу "Северный поток — 2".