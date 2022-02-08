Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину США «положат конец «Северному потоку – 2»

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8 февраля 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины "положит конец" газопроводу "Северный поток — 2".

Джо Байден в рамках пресс-конференции подчеркнул, что если Россия вторгнется на украинскую территорию, "то "Северного потока – 2" не будет".

На уточняющий вопрос представительницы СМИ о том, как именно президент Соединенных Штатов Америки намерен положить конец газопроводу, учитывая то, что дальнейшую судьбу проекта определяет не Вашингтон, а Берлин, Джо Байден ответил: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".