CNN: Путин «привел Вашингтон в ярость» неопределенностью своих планов в отношении Украины

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4 февраля 2022, 13:09 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин «привел Вашингтон в ярость» неопределенностью своих планов в отношении Украины. Об этом говорится в публикации американского портала CNN.

«Владимир Путин делает это снова. Он привел Вашингтон в ярость. У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», — пишет сайт.

Ряд западных политиков и СМИ ранее заявляли, что РФ готовится «напасть» на Украину в скором времени. Официальная Москва подобные обвинения опровергала.

«Если ранее утверждалось, что российское вторжение в Украину "неизбежно", то сейчас США перестали использовать это слово, так как никакого вторжения не произошло», — отмечает CNN.

Как указывается в процитированном материале, «Вашингтон понятия не имеет, что Путин может сделать дальше».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Жилин озвучил точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты могут устроить полноценную войну в Донбассе, если это понадобится главе Белого дома Джо Байдену.