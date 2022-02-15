Столтенберг обговорил с президентом Азербайджана Алиевым Украину и газ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел во вторник, 15 февраля, телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили ситуацию на Украине и поставки газа в Европу.
Позже в своём микроблоге на Twitter генсек НАТО позитивно оценил проведённый разговор. «Мы обсудили региональную безопасность, военное наращивание России вблизи Украины, включая последствия для энергетических рынков», − значится в сообщении политика.
Среди прочего Столтенберг выразил Ильхаму Алиеву благодарность за решение увеличить поставки газа европейским странам.
Ранее сегодня стало известно, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что его государство может отказаться от вхождения в НАТО.