Столтенберг обговорил с президентом Азербайджана Алиевым Украину и газ

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15 февраля 2022, 12:50

Эмблема НАТО, Creativ Studio Heinemann/ imageBROKER.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел во вторник, 15 февраля, телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили ситуацию на Украине и поставки газа в Европу.

Позже в своём микроблоге на Twitter генсек НАТО позитивно оценил проведённый разговор. «Мы обсудили региональную безопасность, военное наращивание России вблизи Украины, включая последствия для энергетических рынков», − значится в сообщении политика.

Среди прочего Столтенберг выразил Ильхаму Алиеву благодарность за решение увеличить поставки газа европейским странам.

Ранее сегодня стало известно, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что его государство может отказаться от вхождения в НАТО.