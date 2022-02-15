Украина может отказаться от вступления в НАТО

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15 февраля 2022, 11:52

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что его государство может отказаться от вхождения в НАТО. Киев предпринимает необходимые действия для предотвращения войны с Россией. В украинской прессе сообщается, что бизнесмены и политики начали массово покидать страну. А в Белом доме пытаются назвать дату точного вторжения российских войск на территорию соседнего государства.



Тревожность и истерия вокруг Украины создали атмосферу уже начавшейся войны. Любые действия России расцениваются отрицательно на Западе. В самой Украине власти не в состоянии контролировать деятельность журналистов, дипломатов и представителей бизнеса. Украинская политическая элита заигралась в войнушку, последствия и потери от которой уже наступили.



Украина на фоне истерии получает от Запада вооружение и кредиты. Североатлантический альянс теоретически уже расширился на восточном направлении прямо до границ с Россией. Европейские политики набирают очки, а украинские слетают периодически с олимпа прямо в аутсайдеры.



Война на самом деле никому не нужна. Но с помощью новостной ленты население уже живёт в состоянии военного конфликта. Политики научились пользоваться плодами эпохи постправды. Воспроизводство фейка становится прибыльным делом для целой группы политиков, журналистов, но только не простых людей.