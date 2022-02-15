Представитель ВОЗ Клюге заявил, что в ближайшие недели появятся итоги изучения происхождения коронавируса

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15 февраля 2022, 12:29

медик, фото: pixels.com

Глава европейского отделения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) в ближайшие недели озвучит результаты изучения новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).

Клюге напомнил, что в октябре 2021 года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. По его словам, эксперты собиралась семь раз. Он добавил, что специалисты работают над вопросом происхождения SARS-CoV-2 и над специальной системой определения возникновения новых патогенов. В группу вошли в 27 человек из разных стран, в том числе из России, КНР, Германии.

ВОЗ ожидает некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели.

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