НМ ДНР: Киев поставил в Донбасс миномёты и снаряды образца НАТО

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15 февраля 2022, 12:06

Огонь из танка, MOD Russia/ Globallookpress.com

Сегодня, 15 февраля, представители Народной милиции ДНР сообщили о поставке украинским командованием ВСУ в Донбасс минометов и снарядов образца Североатлантического альянса. Вооружение уже находится в распоряжении подразделений украинской армии на линии фронта.

Заявление республиканских военных приводит РИА Новости: «На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых миномётов натовского образца и большое количество мин к ним».

Помимо этого, по заявлению НМ ДНР, в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка украинские войска разместили станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 американского производства.

Ранее сегодня бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежности скорого военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.