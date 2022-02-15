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Олигарх Ахметов прибудет на линию фронта в Донбассе после критики Зеленского

, 10:04

Олигарх Ахметов прибудет на линию фронта в Донбассе после критики Зеленского
Ринат Ахметов, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов собрался 16 февраля побывать в находящемся под контролем ВСУ Мариуполе. Идея возникла на фоне критик украинского президента Владимира Зеленского в адрес уехавших из страны олигархов.

Сам Ахметов покинул Украину в конце января, а 13 февраля самолёт олигарха вывез и его приближённых. На фоне информации о готовящемся «вторжении» России украинскую территорию покинули несколько её состоятельных и влиятельных жителей.

Глава государства считает, что решение о спешном бегстве звучит приговором олигархам. Накануне Зеленский выступил с обращением к нации. Обращаясь к украинским гражданам, Зеленский заявил, что сейчас Украину «пугают великой войной».

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