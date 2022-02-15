Обозреватель Дежевски: Трасс на переговорах с Лавровым проявила высокомерие и невежество

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15 февраля 2022, 09:48 Источник: Spiked

Лиз Трасс, фото: Martyn Wheatley/Globallookpress.com

Обозреватель Мэри Дежевски заявила, что высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Так журналист отреагировала на отказ дипломата признавать принадлежность Воронежа и Ростова к РФ.

«Ошибка Трасс поставила вопрос, который подхватили российские СМИ и многие другие: а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» - пишет автор.

Дежевски отметила, что визит Трасс в Москву стал «позором» для британской дипломатии, поскольку она продемонстрировала низкую подготовку к переговорам. По ее словам, глава МИД пробыла с визитом в российской столице чуть более суток, но успела подтвердить все предубеждения о британских политиках: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», а также добавила к списку «невежество».

Журналист не исключает, что Трасс приехала в Россию из личных интересов, в частности, повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. При этом Дежевски считает, что дипломату не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, которые были свойственны бывшему британскому премьеру.

Ранее Лавров охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как «разговор немого с глухим».