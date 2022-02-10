Британский посол в РФ Боннерт во время переговоров с Лавровым напомнила Трасс, что Воронеж и Ростов относятся к России

СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что послу Великобритании в Москве Деборе Боннерт пришлось поправлять министра иностранных дел Лиз Трасс, которая на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями.
Один из собеседников рассказал, что Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. В свою очередь, Лавров уточнил, что военные части находятся на территории РФ.
«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» - спросил дипломат.
На что Трасс заявила, что «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».
Тогда послу Великобритании в Москве Дебора Боннерт пришлось объяснить главе МИД, что Ростовская и Воронежская области – «исконно российские территории».
Ранее Лавров охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим».