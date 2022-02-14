Глава МВД Украины Монастырский пообещал украинцам стрелять в Гиркиных без предупреждения

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14 февраля 2022, 17:36 Источник: МК

Денис Монастырский, глава МВД Украины, фото из аккаунта "Фейсбук"

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, публично обратился к украинским гражданам и пообещал надежно защитить их безопасность.

Глава украинского МВД заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины. Монастырский заверил людей, что силовики готовы к любому варианту развития событий и не допустят повторения событий 2014 года. Министр напомнил про захват администрации города Славянска.

Монастырский призвал жителей Украины сохранять спокойствие и предупредил, что "если какой-то Гиркин попытается захватить административные здания, он будет расстрелян спецназом без предупреждения".

"Несмотря ни на какие заявления о возможных агрессивных действиях РФ, никто не паникует и не боится!", - подчеркнул он.

Российские власти неднократно заявляли, что Россия ни нападать на Украину, не вторгаться на ее территорию не собирается.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вокруг "многовато" информации о скором "вторжении" России на Украину и попросил США предоставить доказательства, что оно действительно намечено на 16 февраля.