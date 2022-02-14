Экс-разведчик Кедми: Третья мировая война не начнется даже в случае ударов России по базам НАТО

Третья мировая война не начнется даже в случае ударов Российской Федерации по базам Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
«Третьей мировой войны быть не может», — заявил Кедми.
По его мнению, новый глобальный конфликт не разгорится даже в случае ударов Москвы по базам НАТО. Как отметил экс-разведчик, на Западе понимают, что Третья мировая уничтожит и Соединенные Штаты, и страны Европы. При этом РФ удастся избежать такой участи благодаря размерам ее территории, полагает Яков Кедми.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что американскую подлодку, проникшую в российские воды вблизи Курил, могла прикрывать еще одна субмарина США.