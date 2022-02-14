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Bild сообщает, что власти ФРГ планируют до 20 марта отменить связанные с коронавирусом ограничения

, 15:27 Источник: Bild

Bild сообщает, что власти ФРГ планируют до 20 марта отменить связанные с коронавирусом ограничения
Берлин, pixabay.com

В ближайшую среду канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы германских регионов рассмотрят документ, в котором содержится предложение об отмене до 20 марта большинства ограничений, введенных в связи с COVID-19.

В проекте подчеркивается, что к 20 марта 2022 года наиболее масштабные ограничения в общественной, культурной и экономической жизни на территории Германии должны быть постепенно сняты. В первую очередь планируется ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Также будут отменены контроли на входах в магазины.

С 4 марта должны быть сняты ограничения в ресторанах и отелях. Также будет разрешено проведение крупных мероприятий, в частности, футбольных матчей. 20 марта в стране должно быть отменено правило предъявления теста или сертификата о вакцинации, а также справки о выздоровлении. Власти ФРГ, однако, планируют оставить в силе обязанность ношения масок в магазинах, общественном транспорте и офисных помещениях.

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