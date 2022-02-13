Около 10 тысяч человек стали участниками акции протеста против коронавирусных ограничений в Канберре

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13 февраля 2022, 10:36 Источник: The Canberra Times

Канберра, pixabay.com

В воскресенье, 13 февраля, около 10 тысяч протестующих против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации собрались в парке Содружества и улицы вокруг парламента Австралии в Канберре.

Протест в настоящий момент остается мирным, вследствие чего полиция Австралийской столичной территории не предпринимает действий по его разгону.

Известно, что протестующие, которые прибыли из разных регионов Австралии накануне, припарковали сотни автомобилей, грузовиков и мотоциклов на улицах рядом с парламентом и вышли на лужайку перед зданием. Своему движению они дали название Convoy 2022, последовав примеру канадских дальнобойщиков.