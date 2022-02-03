Власти Канады считают, что дальнобойщиков подпитывают «российские субъекты»

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3 февраля 2022, 17:11 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Канадские дальнобои организовали массовый протест со «штурмом» столицы большегрузами, перекрытием улиц и призывами к отставке Трюдо. Канадские либеральные СМИ уже нашли «русский след»:

«Канада в нынешнем кризисе с Россией поддерживает Украину, и я не знаю, насколько это надуманно, — сказала телеведущая Нил Коксал министру общественной безопасности Канады Марко Мендичино, — однако есть опасения, что растущие протесты могут подпитывать российские субъекты. Но, возможно, они подстрекали к ним с самого начала».

У нас тоже любят акцентировать внимание на подпитывающих и подстрекающих «субъектах», не обращая внимания на объективную сторону дела. Кстати, Коксал и Мендичино не лишним будет поискать украинский след в событиях, потому что в Канаде проживает чуть ли не миллион украинцев. Наверняка, среди протестующих их больше, чем русских. Хотя сами канадцы, конечно, не различают восточных славян, для них все они русские.

Тихая гавань капитализма не такая уж тихая

Есть в западном мире страны, которые в идеологических спорах всегда приводят в качестве примера «капитализм с человеческим лицом». Канада, продолжающая присягать английской королеве, которая уже сотню лет не проводит внешней политики без согласования с Госдепом, как раз является такой страной. В представлении разагитированных обывателей Восточной Европы жизнь в Канаде — это «рай на земле».

Только сумасшедшие могут быть чем-то недовольны в Канаде...

Разумеется, ничего подобного в реальности не существует, канадская жизнь ничем принципиально не отличается от жизни в типичной рыночной стране со всеми её невзгодами: ипотеками, кредитами, неподъёмными ценами, безработицей, полицейщиной. Недовольство канадских дальнобойщиков ничем сущностно не отличается от недовольства казахских газовщиков и нефтяников. А антиковидная повестка — лишь повод заявить «вотум недоверия» власти.

Как только в Оттаве запахло жареным, «золотой мальчик» Трюдо спрятался с семьёй в «секретном убежище»

Вслед за водителями на улицах Канады по разным подсчётам высыпало до 1,5 миллиона человек, зазвучали даже отсылки к 1776 году, когда США напали на Канаду. В некоторых городах протестующие перекрывают улицы, а в соцсетях муссируется идея повторить на местный лад прошлогодний «штурм Капитолия». Причём протесты и ненависть к правительству объединили и англофонов, и франкофонов, и индейцев.

Перспективы протеста

Канадские СМИ держат акцент на том, что протестующие — «исламофобы», «расисты» и «антиваксеры», то есть действуют строго в рамках идеологических установок Трюдо. Очевидно, власть и СМИ недооценивают серьёзность протестов. А тем временем даже одни дальнобойщики могут серьёзно попортить крови Трюдо, ведь 2/3 всего товарооборота с США проходит через них. А это значит, что через неделю прилавки канадских магазинов опустеют, в больницах возникнут перебои с лекарствами, а на АЗС — дефицит топлива. Кроме того, протест собрал 9 млн канадских долларов с помощью краудфандинга, а на такую сумму можно долго кормить туртьерами и поить сидром митингующих...

Гламурное правительство Канады, которое западники восхваляют как образец плюрализма, мультикультурализма и прогрессивности, сошлось в неравной схватке с реальными проблемами обычных людей, на которых плевать государству. Недовольство социально-экономической политикой кабинета Трюдо копилось давно и было подогрето коррупционными скандалами.

Уже сейчас, на пике событий, можно с уверенностью сказать, что политические мифы о западных демократиях в очередной раз разрушаются наглядными фактами. С каждым подобным протестом витрина западного образа жизни уже не выглядит столь привлекательной. Более того, если канадские дальнобойщики заставят Трюдо уйти в отставку, это послужит своеобразным уроком для всех «общественных низов» в богатых странах...

Другое дело, что все эти протестные переполохи за океаном бесконечно далеки от наших, российских проблем. Однако полное равнодушие канадцев к антироссийской истерии их правительства, моментальные попытки найти «русский» и «китайский» следы со стороны канадской прессы показывают искусственность «международной повестки» внутри самих западных стран.

Обычным людям плевать на правительственную пропаганду российской угрозы, европейскую безопасность и «национальные интересы» за тысячи километров...

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