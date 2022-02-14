Аналитик Леонков: «с украинской стороны сделано абсолютно все для начала войны» с республиками Донбасса и Россией

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14 февраля 2022, 15:56 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«С украинской стороны сделано абсолютно все для начала войны» с самопровозглашенными республиками Донбасса и Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил отечественный аналитик Алексей Леонков.

Эксперт призвал «смотреть фактам в лицо». По словам Леонкова, «с украинской стороны сделано абсолютно все для начала войны» с республиками Донбасса и РФ.

«Курок взведен, и для того, чтобы он был спущен, достаточно небольшой провокации», — отметил специалист.

Как сообщалось ранее в понедельник, ветеран ополчения ДНР Александр Матюшин высказал мнение о том, что конфликт в Донбассе завершится только после капитуляции Украины.