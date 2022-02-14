Портал Avia.pro: бомбардировщик США сломался во время «попытки устроить провокацию» против России в Средиземном море

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14 февраля 2022, 14:50 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52H, Cover Images / globallookpress.com

Стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов сломался во время «попытки устроить провокацию» против Российской Федерации в акватории Средиземного моря. Об этом говорится в материале сайта Avia.pro.

«Сегодня ночью группа из двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 вылетела с авиабазы Фэрфорд и направилась в сторону Средиземного моря, намереваясь устроить провокацию против России и группы боевых кораблей, находящихся в этом регионе», — пишет портал.

В процитированной публикации отмечается, что в ходе полета один из B-52 «неожиданно сломался». Развернувшись между побережьем Алжира и Балеарскими островами, машина начала возвращаться на базу Фэрфорд, расположенную на территории Великобритании.

Как сообщалось ранее, китайский интернет-ресурс Sohu указал, что американскую подлодку, проникшую в российские воды вблизи Курил, могла прикрывать еще одна субмарина США.