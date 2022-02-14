Сайт Avia.pro: американские ракетоносцы B-52 могли отработать условный удар по российским военным кораблям в Средиземноморье

Аргументы Недели → В мире 13+

14 февраля 2022, 11:38 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52, Msgt. Joey Swafford/Us Air / globallookpress.com

Американские ракетоносцы B-52 могли отработать условный удар по российским военным кораблям, находящимся в акватории Средиземного моря. На это указывается в публикации портала Avia.pro.

Сайт информирует, что минувшей ночью с британской базы Фэрфорд поднялись в воздушное пространство два американских стратегических бомбардировщика B-52. Судя по маршруту полета машин, они могли отработать условный удар по военным судам РФ в Средиземноморье, отмечает интернет-ресурс.

«Специалисты ожидают, что США и страны НАТО планируют устроить провокации с участием бомбардировщиков B-52 и рядом с российскими границами в самом ближайшем времени», — говорится в процитированном материале.

Ранее в понедельник то же сетевое издание написало, что штурмовиков и вертолетов, сконцентрированных Москвой в Белоруссии, хватит для разгрома украинских войск в случае их наступления в Донбассе.