Avia.pro: российских штурмовиков и вертолетов в Белоруссии хватит для разгрома войск Украины в случае их наступления в Донбассе

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14 февраля 2022, 09:41 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российских штурмовиков и вертолетов, сконцентрированных на территории Белоруссии, хватит для разгрома украинских войск в случае их наступления в Донбассе. На это указывается в материале портала Avia.pro.

«Как стало известно, на авиабазе белорусских ВВС под Лунинцем уже находится как минимум 32 штурмовика Су-25. Более того, известно о том, что в течение последних суток в Белоруссию были переброшены и как минимум 25 боевых вертолетов», — информирует сайт.

Интернет-ресурс отмечает, что данных сил будет достаточно для разгрома киевских подразделений, если они пойдут в наступление в Донбассе.

Ранее в понедельник то же сетевое издание написало, что военные Украины ударили по югу непризнанной ДНР сразу же после проведения разведки американским самолетом.