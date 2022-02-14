Avia.pro: военные Украины ударили по югу ДНР сразу же после разведки американского самолета

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14 февраля 2022, 09:19 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Украинские военные ударили по югу самопровозглашенной ДНР сразу же после разведки американского самолета. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что накануне вечером киевские силы атаковали южную часть ДНР «из различного рода вооружения, преимущественно из 120-мм минометов». К случившемуся причастен самолет-шпион Boeing RC-135V, отмечает сетевое издание. В процитированном материале указывается, что удар был нанесен сразу же после осуществления разведки американским бортом.

Как сообщалось ранее, бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал, что широкомасштабная война в Донбассе может вспыхнуть в течение ближайшей недели.