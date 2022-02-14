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В Грузии за ночь зафиксировали шесть афтершоков после сильного землетрясения

, 10:24 Источник: ТАСС

В Грузии за ночь зафиксировали шесть афтершоков после сильного землетрясения
трещина, pixabay.com

Минувшей ночью после сильного землетрясения, которое произошло в воскресенье, в Грузии были зафиксированы шесть новых подземных толчков, заявили в Центре сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Все шесть афтершоков, магнитуда которых колебалась от 4,5 до 3,1 балла были зарегистрированы около села Самеба. Повторные толчки на территории Тбилиси не ощущались.

Напомним, 13 февраля, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Подземные толчки были настолько мощными, что ощущались в Тбилиси и ряде других регионов страны.

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