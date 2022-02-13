В студии грузинского телеканала задрожали стены во время землетрясения

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13 февраля 2022, 22:59

камни, фото: pixels.com

В воскресенье, 13 февраля, на юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентром природного явления стало село Самеба, расположенное недалеко от границы с Арменией.

Землетрясение произошло в 22.25 (21.25 мск). Подземные толчки ощущались в Тбилиси и Батуми.

Мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили уточнил ТАСС, что разрушений, погибших и пострадавших не было, все мирно и спокойно. Он добавил, что после происшествия отключили свет, но сейчас электроснабжение восстановлено.

При этом мощное землетрясение показали в прямом эфире грузинского телеканала. Студия буквально затряслась. Видео опубликовал Телеграм-канал Sputnik.

«Похоже, это землетрясение!» - воскликнул телеведущий.