Депутат Верховной Рады Рабинович обвинил Запад в развязывании «войны» против Украины

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14 февраля 2022, 08:51

Вадим Рабинович, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад развязал войну с Украиной. По его словам, зарубежные страны экстренно эвакуирует своих граждан.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!» - написал политик в Facebook.

Рабинович сравнил рекомендации западных стран своим гражданам покинуть Украину с «мощнейшими санкциями». Депутат отметил, что из страны уезжают дипломаты, инвесторы, а также вводятся ограничения на перелеты. Он добавил, что из-за заявлений зарубежных партнеров украинская экономика может остановиться.

Ранее политолог Александр Васнецов выразил мнение, что президент США Джо Байден хочет «уничтожить» Украину руками «проклятых русских».