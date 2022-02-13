Политолог Васнецов: Байден хочет «уничтожить» Украину, но обвинить в этом «проклятых русских»

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13 февраля 2022, 21:44 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Политолог Александр Васнецов, комментируя информацию о том, что президент США Джо Байден фактически «приглашает» Россию напасть на Украину, заявил, что Вашингтону выгодно «уничтожить» Киев, но обвинить в этом Москву.

«Даже если мы сойдемся во мнении, что президент США Джозеф Байден потерял связь с реальностью, в силу возраста и болезни - это ничего не объяснит. Потому что, например, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан совсем не идиот. И госсекретарь Энтони Блинкен тоже здравомыслящий человек. Но, возможно, США, действительно хотят слить Украину, сохранив приличное лицо»,- цитирует его слова «СП».

Васнецов отметил, что в данной ситуации главную роль может играть политика личных интересов. Нельзя исключать намерение Байдена «закрыть» Украину, как проект, в котором слишком замарались его преемники, например, его сын Хантер Байден, добавил эксперт. По его словам, Вашингтон хочет «уничтожить» эту страницу, закрыть для цивилизованного мира.

«… поражение Украины соответствует краткосрочным политическим интересам семьи Байдена: офис сгорел, документы превратились в пепел, мы хотели, как лучше, но во всем виноваты проклятые русские»,- резюмировал политолог.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон не сможет назвать точную дату «вторжения» России на территорию Украины.