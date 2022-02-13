Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников подготовить документы и запастись едой

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13 февраля 2022, 22:27 Источник: РИА Новости

флаг Франции, фото: pixels.com

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен посоветовал гражданам своей страны, находящимся на Украине, подготовить запасы еды и воды, а также иметь рядом документы на случай срочной эвакуации.

Де Понсен призвал путешественников воздержаться от всех поездок на Украину, поскольку ожидаемой деэскалации, над которой неустанно работают французские власти, добиться не удалось. Дипломат предложил соотечественникам быть в состоянии повышенной бдительности и иметь наготове все личные документы.

«Мы также рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов»,- добавил посол.

Он отметил, что Франция не дает рекомендации своим гражданам, проживающим на Украине, покинуть страну.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны.