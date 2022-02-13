Правительство Украины подготовило решения для осуществления полетов самолетов над страной

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13 февраля 2022, 20:24

аэропорт, фото: pixels.com

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство подготовило решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны. Документ намерены принять на заседании в воскресенье, 13 февраля.

Министерство инфраструктуры в течение дня подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. Заседание состоится в воскресенье в 20.00 (21.00 мск).

«Речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет»,- написал Тимошенко в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд в страну граждан России.