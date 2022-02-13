Отставной полковник Баранец: Европе «достанется беспощадно» от российских «Кинжалов», если США «накачают» ее ядерным оружием

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13 февраля 2022, 22:20 Источник: iReactor

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Европе «достанется беспощадно» от российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», если Соединенные Штаты «накачают» ее ядерным оружием. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ сделал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад появилась информация о переброске в Калининградскую область истребителей МиГ-31К, которые являются носителями «Кинжалов». Портал Military Watch написал, что РФ сможет атаковать данными снарядами из своего полуэксклава цели во всей Европе, кроме Испании и Португалии.

Как отметил Виктор Баранец, ставший собеседником сайта iReactor, «мы никогда сами не ударим без повода».

«А вот если Штаты накачают Европу вооружением, тем более с ядерными боеголовками, уж тогда Европе достанется беспощадно от “Кинжала”. И мы не будем никого щадить, если Европа предоставит возможность нанесения удара по России», — заявил отставной полковник.