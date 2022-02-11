Military Watch: Россия сможет атаковать «Кинжалами» из Калининграда цели во всей Европе, кроме Испании и Португалии

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2022, 11:32 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет атаковать гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» из Калининграда цели во всей Европе, кроме Испании и Португалии. На это указывается в материале портала Military Watch.

Некоторое время назад в интернете появилась информация о переброске на территорию Калининградской области истребителей МиГ-31К, которые являются носителями «Кинжалов».

Military Watch пишет, что максимальная дальность действия «Кинжала», запускаемого МиГ-31К, составляет две тысячи километров. Таким образом, РФ сможет поражать данными снарядами из Калининграда цели во всей Европе, кроме Испании и Португалии.

В процитированной публикации также говорится, что «Кинжал» летает со скоростью 10 Махов и отличается высокой маневренностью.

Как сообщалось ранее, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что США и весь западный мир могут погибнуть в первые часы в случае войны с Москвой.