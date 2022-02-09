Бывший разведчик Кедми: США и весь западный мир могут погибнуть в первые часы в случае войны с Россией

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9 февраля 2022, 16:46 Источник: SM-News

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и весь западный мир могут погибнуть в первые часы в случае войны с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз сделал бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По его словам, в настоящий момент у оппонентов Москвы «практически нет сил воевать» с российской армией.

«Мировая война сегодня может нанести огромный ущерб РФ, но США перестанут существовать», — отметил Кедми.

Как предрек экс-разведчик, «если для России из-за ее огромных размеров, географии, это будет огромный ущерб и удар, то западный мир» погибнет.

«Это может произойти в первые минуты или часы мировой войны», — указал Яков Кедми.

Ранее в среду сообщалось, что истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии.