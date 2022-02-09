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9 февраля 2022, 16:24 Источник: «Русская весна»

Истребители Су-35, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по сирийской Латакии. Об этом информирует портал «Русская весна».

Сайт пишет, что прошлой ночью израильские самолеты нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. В процитированной публикации говорится, что ВВС еврейского государства также планировали атаковать Латакию, однако данный замысел сорвали российские силы. Интернет-ресурс отмечает, что истребители Израиля «ушли обратно», «увидев поднятую по тревоге пару Су-35».

Ранее в сети разместили видео, на котором запечатлен удар ВКС РФ, ликвидировавший командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани.