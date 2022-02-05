Опубликовано видео удара ВКС России, уничтожившего командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани

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5 февраля 2022, 07:48 Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлен удар ВКС России, уничтоживший командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани. Данный ролик выложил портал «Русская весна».

Сайт проинформировал, что некоторое время назад авиация РФ провела спецоперацию в Идлибе. В результате атаки по месту скопления бандитов был ликвидирован главарь чеченских боевиков в Сирии Муслим Шишани (Мурад Маргошвили). Он являлся последним крупным чеченским террористом, действовавшим в арабской республике, отмечает сетевое издание.

Ранее китайский интернет-ресурс NetEase написал, что предположительно российский комплекс радиоэлектронной борьбы мгновенно вывел из строя в Сирии американский истребитель F-22.