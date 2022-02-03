NetEase: предположительно российская система РЭБ мгновенно вывела из строя американский истребитель F-22 в Сирии

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3 февраля 2022, 07:33 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-22, SMG / globallookpress.com

Предположительно российский комплекс радиоэлектронной борьбы мгновенно вывел из строя американский истребитель F-22 в Сирии. Об этом говорится в публикации китайского портала NetEase.

Интернет-ресурс пишет, что некоторое время назад в арабской республике неизвестная система РЭБ мгновенно вывела из строя истребитель пятого поколения F-22. Сайт отмечает, что навигация боевой машины была «убита», пилот оказался полностью дезориентирован.

Подобный инцидент также произошел в Сирии с американским F-35.

Согласно версии, высказанной NetEase, самолеты США подверглись воздействию российского комплекса РЭБ «Красуха-4».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сетевое издание «Репортер» указало на то, что силы Североатлантического альянса «ведут плотное слежение» за военными кораблями РФ у берегов Великобритании.

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