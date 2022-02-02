«Репортер»: силы НАТО «ведут плотное слежение» за российскими военными кораблями у берегов Великобритании

Силы Североатлантического альянса «ведут плотное слежение» за российскими военными кораблями у берегов Великобритании. Об этом говорится в публикации портала «Репортер».
Сайт пишет, что с 30 по 31 января корветы «Стойкий» и «Сообразительный» прошли через Ла-Манш, направляясь в Атлантику со стороны Северного моря. В процитированном материале указывается, что спустя некоторое время «британцы стали свидетелями прохода в проливе» судна «Вице-адмирал Кулаков».
Интернет-ресурс отмечает, что за российскими кораблями «ведут плотное слежение» силы НАТО. В их числе британский фрегат Argyll и американский эсминец Roosevelt.
Ранее в среду сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому РФ уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях.
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