«Репортер»: силы НАТО «ведут плотное слежение» за российскими военными кораблями у берегов Великобритании

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2 февраля 2022, 13:23 Источник: «Репортер»

Корабль «Вице-адмирал Кулаков», MOD Russia / globallookpress.com

Силы Североатлантического альянса «ведут плотное слежение» за российскими военными кораблями у берегов Великобритании. Об этом говорится в публикации портала «Репортер».

Сайт пишет, что с 30 по 31 января корветы «Стойкий» и «Сообразительный» прошли через Ла-Манш, направляясь в Атлантику со стороны Северного моря. В процитированном материале указывается, что спустя некоторое время «британцы стали свидетелями прохода в проливе» судна «Вице-адмирал Кулаков».

Интернет-ресурс отмечает, что за российскими кораблями «ведут плотное слежение» силы НАТО. В их числе британский фрегат Argyll и американский эсминец Roosevelt.

Ранее в среду сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому РФ уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях.

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