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Экс-разведчик Кедми: Россия уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях

, 08:42 Источник: «Народные Новости»

Экс-разведчик Кедми: Россия уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях
Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация уничтожит любой флот за 15 минут, если произойдет военное столкновение в Черном море и на Балтике. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Он отметил, что в акватории Черного и Балтийского морей «царит полное господство России».

«Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут», — заявил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее в среду, американский Центр стратегических и международных исследований указал на то, что РФ способна ударить ракетами «Калибр» из Крыма по Германии, Польше и Прибалтике.

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