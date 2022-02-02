Экс-разведчик Кедми: Россия уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях

Российская Федерация уничтожит любой флот за 15 минут, если произойдет военное столкновение в Черном море и на Балтике. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.
Он отметил, что в акватории Черного и Балтийского морей «царит полное господство России».
«Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут», — заявил экс-разведчик.
Как сообщалось ранее в среду, американский Центр стратегических и международных исследований указал на то, что РФ способна ударить ракетами «Калибр» из Крыма по Германии, Польше и Прибалтике.
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