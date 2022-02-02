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CSIS: Россия способна ударить «Калибрами» из Крыма по Германии, Польше и Прибалтике

, 08:13 Источник: Avia.pro

CSIS: Россия способна ударить «Калибрами» из Крыма по Германии, Польше и Прибалтике
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна ударить крылатыми ракетами «Калибр» из Крыма по Германии, Польше и Прибалтике. На это указал американский аналитический институт Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Портал Avia.pro пишет, что CSIS «продемонстрировал возможности российского вооружения в Крыму». Институт, в частности, отметил, что РФ в состоянии ударить «Калибрами» с территории полуострова по ФРГ, Польше и прибалтийским республикам. Осуществить подобную атаку позволяет дальность действия ракет по наземным целям, составляющая около двух тысяч километров.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Соединенные Штаты перебросили в Великобританию спецсамолет предположительно для поиска мест развертывания российского ядерного оружия.

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