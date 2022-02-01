США перебросили в Великобританию спецсамолет предположительно для поиска мест развертывания ядерного оружия России

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1 февраля 2022, 11:00

Самолет, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты перебросили на территорию Великобритании спецсамолет предположительно для поиска мест развертывания ядерного оружия Российской Федерации. Об этом пишет портал UK Defence Journal.

Сайт проинформировал, что некоторое время назад на базу Королевских военно-воздушных сил Милденхолл прибыл американский самолет специального назначения WC-135 Constant Phoenix. Предполагается, что США отправили данный борт в Великобританию с целью поиска мест развертывания российского ядерного оружия.

Как сообщалось ранее во вторник, вьетнамский портал Soha написал, что президент РФ Владимир Путин без единого выстрела вынудил Вашингтон начать обсуждать требования Москвы по гарантиям безопасности.

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