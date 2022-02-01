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Soha: Путин без единого выстрела вынудил власти США начать обсуждать требования России по гарантиям безопасности

, 07:28 Источник: «ПолитРоссия»

Soha: Путин без единого выстрела вынудил власти США начать обсуждать требования России по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин без единого выстрела вынудил власти Соединенных Штатов начать обсуждать требования Российской Федерации по гарантиям безопасности. Об этом говорится в материале вьетнамского портала Soha.

Сайт пишет, что «под руководством Путина российская армия была преобразована в элитную военную силу».

«Войска оснастили высокоточным оружием, командование отлажено, солдаты ухожены, а ядерное оружие улучшено», — указывается в процитированной публикации.

Soha отмечает, что с помощью усиления своего оборонного потенциала РФ заставила Вашингтон по-новому взглянуть на двусторонние отношения.

«Без единого выстрела Путин вынудил администрацию Джо Байдена отказаться от своих внешнеполитических приоритетов и начать обсуждать требования Кремля, которые Белый дом долгое время отрицал», — пишет вьетнамский ресурс.

В декабре российский МИД обнародовал проекты соглашений с США и Североатлантическим альянсом. В данных документах Москва, в частности, предложила отказаться от расширения НАТО в восточном направлении. Впоследствии между представителями России и Запада состоялись переговоры по безопасности в Европе.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Алексей Черняев озвучил мнение о том, что «срок использования» американцами Украины против РФ «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины».

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