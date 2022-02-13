Переизбранный президент ФРГ Штайнмайер призвал Путина вместе искать путь, который гарантирует мир в Европе

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13 февраля 2022, 19:22 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Франк-Вальтер Штайнмайер, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переизбранный в воскресенье президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе искать путь, который позволит сохранить мир в Европе.

«Наша демократия сильна, потому что она ведома своими гражданами... Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина»,- высказал политик в ходе своего выступления перед Федеральным собранием сразу после переизбрания.

Штайнмайер отметил, что можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. При этом стоит не забывать, что страны находятся «в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе», добавил президент. По его словам, ответственность за это несет Москва. Глава государства призвал Владимира Путина вместе искать путь, который гарантирует мир в Европе.

Также политик выступил за обновление «бесценного наследства» - принципов ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет.

Ранее сообщалось, что Штайнмайера переизбрали президентом Германии еще на пять лет.