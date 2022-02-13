Зеленский призвал президента Европейского совета ввести санкции для сдерживания России

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13 февраля 2022, 17:51

Владимир Зеленский, фото: NASA/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести превентивные санкции против России с целью сдерживания «агрессивных действий Кремля».

«Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности... Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом»,- сообщили в пресс-службе Зеленского.

В офисе украинского лидера отметили, что Киев выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Президент подчеркнул, что страна не будет подвергаться провокациям, понимает все риски и готова к любому сценарию. Глава государства добавил, что сейчас «самый главный враг – это паника».

Также стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Зеленский поблагодарил Мишеля за решение Евросоюза о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины. Президент заявил о необходимостм определить четкие перспективы со стороны ЕС относительно полноправного членства страны.