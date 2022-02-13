Замглавы МИД Италии Стефано заявил, что Алжир, Азербайджан и Туркменистан позволят стране снизить зависимость от российского газа

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13 февраля 2022, 16:49 Источник: La Repubblica

плита, фото: pixels.com

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Риму, как и другим европейским странам, необходимо снизить зависимость от российского газа. По его словам, в начале года Москва почти вдвое сократила поставки голубого топлива по украинскому маршруту.

Стефано отметил, что у Италии, как и у всей Европы, есть проблема зависимости от узкого круга источников, в частности, от России. Дипломат добавил, что угроза энергетической безопасности, продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Замглавы МИД подчеркнут, что Риму необходимо задуматься о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но при этом не игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами. Такими партнёрами он назвал Алжир, Азербайджан и Туркменистан.

Представитель МИД пояснил, что Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа, позволил сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.

«Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP в Каспийском море»,- продолжил Стефано.

Дипломат напомнил, что Каспийское море входит в «российскую зону влияния"», и строительство газопровода по его дну «не зависит от нас». Стефано уточнил, что у Туркменистана есть одно из самых крупных месторождений в мире.

«Мы как Европа должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не снабдим себя ресурсами, мы рискуем заполучить все более и более сложные зимы»,- резюмировал замглавы МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов.