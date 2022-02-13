Песков заявил, что Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов

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13 февраля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы отошли от долгосрочного и рыночного взаимодействия по вопросу энергопоставок, вследствие чего вынуждены покупать газ по завышенной цене.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин ранее заявил – все взаимодействия страны в сфере поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными, а также должны иметь в качестве основы долгосрочные контракты

"Вот то, от чего отошли европейцы",– отметил пресс-секретарь президента РФ и добавил, что в связи с этим они приобретают газ значительно дороже, чем могли бы.