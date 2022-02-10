Эксперт Фролов: у Польши стоит задача не допустить запуска «СП-2», чтобы не потерять выручку с транзита

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10 февраля 2022, 22:20 Источник: Экономика сегодня

плита, фото: pixels.com

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что задержка газопровода «Северный поток-2» нанесет ущерб всем западным странам, включая Польшу.

«Польша потребляет порядка 20-22 млрд кубических метров газа в год, примерно 20% она добывает сама, а остальное закупает либо в России, либо в виде СПГ, который поступает в страну через терминал в Свиноустье»,- пояснил он.

Фролов отметил, что Варшава намерена заменить закупки в РФ на поставки через трубопровод Baltic Pipe, но в перспективе они не откажутся от сотрудничества с Москвой. По его словам, реализация проекта, который должен принести полякам через Данию 10 млрд кубометров норвежского газа, задерживается, но он напрямую связан с «Северным потоком – 2».

Перед республикой стоит задача не допустить запуска российского газопровода, чтобы не потерять выручку с транзита, добавил он. Эксперт напомнил, что с Украиной у «Газпрома» имеется контракт, а с Варшавой – нет, «поэтому польский маршрут остановится первым».

Ранее эксперт Игорь Юшков выразил мнение, что газопровод «Северный поток-2» стратегически важен для Европы.