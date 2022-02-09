Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток - 2» стратегически важен для Европы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужен как европейским потребителям, так и Москве.
«Для европейцев он важен стратегически, потому что это повышение надёжности газоснабжения Европы. Сейчас Украина остаётся безальтернативным транзитёром российского газа в Европу»,- пояснил он RT.
По его словам, если транзит голубого топлива через Украину остановится, например, «во время отопительного сезона, то тогда европейцы замерзать будут». Юшков уточнил, что запуск «Северного потока-2» позволит получать дополнительные объёмы российского газа. В таком случае рынок успокоится, а цены снизятся, добавил он.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.