Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток - 2» стратегически важен для Европы

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9 февраля 2022, 10:59 Источник: RT

рабочий, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужен как европейским потребителям, так и Москве.

«Для европейцев он важен стратегически, потому что это повышение надёжности газоснабжения Европы. Сейчас Украина остаётся безальтернативным транзитёром российского газа в Европу»,- пояснил он RT.

По его словам, если транзит голубого топлива через Украину остановится, например, «во время отопительного сезона, то тогда европейцы замерзать будут». Юшков уточнил, что запуск «Северного потока-2» позволит получать дополнительные объёмы российского газа. В таком случае рынок успокоится, а цены снизятся, добавил он.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.