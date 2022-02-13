Власти Украины не намерены закрывать воздушное пространство страны

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13 февраля 2022, 14:48 Источник: "Интерфакс"

Киевский аэропорт Жуляны, Nazar Furyk/globallook.com

Киев не собирается закрывать свое воздушное пространство, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в министерстве инфраструктуры страны.

В воскресенье появилась информация о том, что с понедельника будет фактически прекращено воздушное сообщение с Украиной. Ситуация вызвана тем, что крупнейшие страховые компании Великобритании разослали международным собственникам самолетов официальное письмо, в котором сообщается, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине и в небе над страной.

По словам источника в министерстве инфраструктуры Украины, правом приостанавливать воздушное движение на Украине обладает исключительно государство.

«На данный момент планов приостанавливать воздушное движение нет, в том числе и в ближайшее время. Небо Украины закрыто не будет», - сообщил он, отметив при этом, что сами авиакомпании могут принимать решения о приостановке полетов. Это уже сделала, например, нидерландская KLM.