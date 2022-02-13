Military Watch: в случае войны в Европе аэродромы с американскими ракетоносцами B-52H станут главной мишенью для армии России

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13 февраля 2022, 14:55 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-52H, Cover Images / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт на территории Европы, аэродромы с американскими ракетоносцами B-52H станут главной мишенью для армии Российской Федерации. Соответствующий прогноз содержится в материале портала Military Watch.

Некоторое время назад появились сведения о переброске в Великобританию четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

«Эти самолеты способны поражать цели на большей части территории России снарядами с ядерными боеголовками, не выдвигаясь слишком далеко за пределы воздушного пространства Великобритании. Это делает их мощным активом и предупреждающим сигналом Москве. С другой стороны, ВКС РФ располагают бомбардировщиками и ударными истребителями, которые также могут поражать неприятельские объекты на большой дальности», — пишет Military Watch.

Сайт предсказал, что в случае войны в Европе аэродромы, на которых базируются B-52H, станут главной мишенью для российской армии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми сравнил Соединенные Штаты с неразумным котенком после инцидента с подлодкой типа Virginia около Курил.