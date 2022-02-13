Avia.pro: российские гиперзвуковые «Кинжалы» в Калининграде могут взять на прицел штабы НАТО в Европе

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13 февраля 2022, 14:33 Источник: Avia.pro

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде могут взять на прицел штабы Североатлантического альянса, которые находятся на территории Европы. На это указывается в публикации сайта Avia.pro.

Некоторое время назад в интернете была размещена информация о переброске в Калининградскую область истребителей МиГ-31К, являющихся носителями снарядов «Кинжал».

«Учитывая специфичность российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», с наибольшей долей вероятности целью станут (а, вероятно, уже стали) штабы НАТО, расположенные в Европе», — пишет Avia.pro.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми сравнил США с неразумным котенком после инцидента с субмариной типа Virginia у Курильских островов.